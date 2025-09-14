Andrea Kiewel: Gefährliches Verhalten! Sie macht ein erschreckendes Geständnis

Heimlich macht sie sich ständig Sorgen um ihre Gesundheit – doch zum Arzt gehen, um Gewissheit zu bekommen? Fehlanzeige! Arztbesuche sind für Andrea ein Graus! Lieber quält sie sich still weiter. „Meine Eltern gingen auch noch mit 39,5 Grad Fieber zur Arbeit, ich moderierte meine Fernsehshow mit Angina, diversen Mittelohrentzündungen und sogar mit Mumps. Kranksein gab und gibt es in meiner Familie nicht“, verrät sie offen. Anstatt zu jammern, trägt Andrea ihre Ängste mit bewundernswerter Stärke. Tapfer, aber auch belastend. Wer hätte gedacht, dass hinter ihrem sonnigen Gemüt ein unermüdlicher Kampf tobt – einer, der Andrea wie ein Schatten begleitet…