Andrea Kiewel: Heftige Kritik aus den eigenen Reihen

Doch was ist das Problem mit "Kiwi"? Mal abgesehen von ihrer Kleiderwahl wird ihr oft ihre unkonzentrierte und unprofessionelle Art vorgeworfen. Den Moderationstext muss sie von Karten ablesen! Sie selbst schreibt in ihrer Biografie "Meist sonnig: Eine Liebeserklärung an das Leben", dass sie "hyperaktiv und sprunghaft" sei und deswegen schon oft von ihren Kollegen getadelt wurde. Und dann ist da noch ihr Umgang mit den Gästen. Erst kürzlich drohte sie Freddy März (50) von der Band "Fantasy" eine "zu klatschen", weil der sie gefragt hatte, wie sie es schafft, immer noch so gut auszusehen. Davor die Sendung ermahnte sie die Fitnessoma Erika (81), das Wort "behindert" nicht noch einmal zu benutzen.

Zu übergriffig finden die Fans der Show. Das ZDF anscheinend nicht. Die Frage ist nur, wie lange noch …