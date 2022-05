Andrea Kiewel: Schock-Beichte! Große Angst um ihre Gesundheit

Andrea Kiewel leidet unter einer heimtückischen Phobie, die ihr das Leben schwermacht: Sie hat schlimme Flugangst. In der Talkshow "Riverboat" sprach sie nun ganz offen über ihre Ängste. "Du hast ja das Gefühl, du bist in dieser Box. Ich habe Angst vor den Minuten des Absturzes. Ich habe Angst, dass ich die Tatsache realisieren muss: Hier komme ich heute lebend nicht mehr raus. Wie lange das dann auch immer dauert, zwischen 60 Sekunden und 15 Minuten, I don’t know. Diese Panik an Bord, was passiert da, was mache ich? Ich kann mir das ganz konkret vorstellen, ich kann mich regelrecht reinsteigern."