Andrea Kiewel: Tränen-Drama! Die Wahrheit hinter ihrem Zusammenbruch im Fernsehgarten

Die Zuschauern feierten Andrea Kiewel für ihre gefühlgeladene Eröffnung mit langem Applaus. Man merkt ihr einfach an, wie sehr sie an der Sendung hängt - und dafür wird sie vom Publikum auch belohnt. Immerhin 1,54 Millionen schalteten ein. Das ist zwar ein vergleichsweise mittelmäßiger Wert, aber dank "Kiwis" Leidenschaft werden sich die Zahlen in den nächsten Wochen bestimmt wieder erholen...

