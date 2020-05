Andrea Kiewel: Trauriges Liebes-Drama in Tel Aviv

Das Leben ist kein Wunschkonzert - spätestens seit Corona bekommt das jeder zu spüren. Isolation und Ausreiseverbot treffen ganz besonders hart. Die „ - Fernsehgarten“-Moderatorin ist verliebt, doch sie kann ihren Freund nicht sehen, weil er in Israel lebt.

Da fängt man an zu grübeln, was richtig in Sachen Liebe läuft – und was nicht. Bei einem Livestream zwischen ihr und „Bergdoktor“ Hans Sigl (50) sagte sie: „Ihr Männer seid für mich das größte Fragezeichen, Ich weiß nicht, wie ihr tickt, ich weiß nicht, was euch wichtig ist.“ Dann fragte sie den „Bergdoktor“, ob Monogamie noch zeitgemäß sei. Hat ihre neue Liebe sie etwa damit konfrontiert? Es sieht fast so aus...

Stürzt Andrea Kiewel sich ins Unglück?

Damit machte sie Hans Sigl, der zuvor von der wahren Liebe in der "Exklusivität einer Paarbeziehung" schwärmte, etwas ratlos. Gedacht er sicher wie viele andere auch: Hat Kiwis Beziehung unter solchen Voraussetzungen überhaupt eine Zukunft? Nimmt die 54-Jährige aus Einsamkeit zu viel in Kauf?

In der Vergangenheit hatte Andrea Kiewel nicht viel Glück mit ihren Partnerschaften, drei Ehen sind gescheitert. Erst in Israel konnte die Entertainerin, wie sie selbst zugab , wieder Gefühle zulassen. „ Ich liebe es zu flirten“, beschrieb Kiwi ihr Gefühlsleben in Tel Aviv, wo sie shcon lange heimlich eine Zweitwohnung hat . Eine offene Beziehung schützt sie aber leider nicht davor, dass ihr jemand das Herz bricht. Doch falls sie Gerüchten zufolge demnächst von (42) beim „Fernsehgarten“ ausgetauscht wird, fängt ihr Neuer sie hoffentlich auf…