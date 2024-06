Andrea Kiewel: Verzweifelte Suche nach neuem Job!

In ihrer letzten Sendung zeigte sie einen Ausschnitt aus "Disco" – einer ZDF-Musiksendung, die von 1971 bis 1982 von Ilja Richter (71) moderiert wurde. "Die würde ich ja zum Beispiel gerne wieder neu aufsetzen", so Andrea hoffnungsvoll. Doch die Chancen für eine Wiederbelebung von "Disco" mit ihr als Moderatorin stehen schlecht. Nicht nur, weil ihre Sat.1-Sendung "Kiwis große Partynacht" nach wenigen Folgen wieder abgesetzt wurde. Sondern auch, weil es in letzter Zeit in den sozialen Medien massive Kritik für Kiwis Auftreten hagelt! Denn dass sie in ihrer Livesendung unter anderem über Vaginal-Gesundheit sprach, prominente Gäste wie den verheirateten Sänger Sasha schamlos anbaggerte ("Er ist hot, er ist schön, er ist sexy!"), schlüpfrige Sprüche wie "Wer rauszieht und wieder reinbohrt, ist raus" losließ oder krampfhaft versuchte, witzig zu sein, indem sie beispielsweise mit einem Eisbeutel auf dem Kopf moderierte, kam bei den Zuschauern gar nicht gut an.