Andrea Kiewel: "Fernsehgarten"-Eklat! Sie beleidigt Joachim Llambi

Der "Let’s Dance"-Juror unterstützte Kiwi einmalig als Gast-Moderator auf dem Mainzer Lerchenberg. Etwa, um aufzupassen, dass sie sich nicht mal wieder im Ton vergreift? Wenn ja, dann ging der Plan leider nicht auf, denn die Blondine zeigte sich in Höchstform, schreckte nicht mal davor zurück, Llambi aufs Übelste zu beleidigen. So kündigte sie beispielsweise mit folgenden Worten in der Sendung ein Spiel an: "Wäre Joachim Llambi ein Fahrgeschäft, dann wäre er das hier: ein Spiegelkabinett", so Kiwi. "Das ist schließlich perfekt für Narzissten." Autsch! Wie uncharmant!