Andreas Gabalier: Ein Kuss mit seiner Lisa hat ihr Glück besiegelt

"Lisa ist meine beste gute Freundin, das ist meine Jenny aus 'Forrest Gump'", so der Sänger. In dem Film verknallt sich ein Junge in seine Klassenkameradin und sie bleibt ein Leben lang seine große Liebe. So wie Lisa Kandlhofer für Andreas. Die Wiener Galeristin ist stets an seiner Seite. Sie stand ihm auch bei, als sein Vater († 50) starb und sich seine Schwester mit 19 Jahren das Leben nahm.

Und der Musiker? Der ist ebenfalls immer für Lisa da. Die 37-Jährige ist alleinerziehende Mama von zwei Jungs. Doch warum sind sie kein Paar und heiraten? "Es hat mal einen Kuss gegeben", so Andreas. "Dann haben wir ganz schnell gesagt, das lassen wir – wir bleiben lieber Freunde fürs Leben."

