Andreas Gabalier: Er hat sein Herz verschenkt

Bei der "MDR"-Musikshow "Stars am Wörthersee" schwelgt Andreas nun in Kindheitserinnerungen. So berichtet er, dass er früher am See in den Sommerferien schon als Jugendlicher in einem Bootsverleih gearbeitet hat. Er offenbart: "In meinem ganzen Jugendsommern habe ich da schon immer gejobbt als Elektrobootvermieter mit 13, 14 und 15 Jahren und ab dem 16. Lebensjahr dann als Barkeeper, Kellner, singender Herr Ober vom Wörthersee." Ebenfalls ergänzt er: " Alle Schulferien eigentlich und Uni-Ferien. Immer im Juli und im August. Und deswegen ist das Herzerl da schon wirklich auch ein bisschen hereingewachsen an den Wörthersee." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Innerste von Andreas geben. Ob Andreas in der nächsten Zeit sein Herz wohl aber auch noch an eine neue Partnerin verschenken wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...