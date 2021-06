Andreas Gabalier: Traurige Neuigkeiten - Er ist einfach nur verzweifelt

Via "Instagram" teilt Andreas nun ein Bild von einem seiner vergangen Konzerte. Der Anblick einer vollen Arena weckt in dem Alpenstar scheinbar eine Reihe von Emotionen. So schreibt Andreas zu dem Bild an seine Fans: "Ihr fehlt mir". Worte, die einen tiefen Einblick in sein Innerstes gewähren! Das so eine Nachricht von seiner treuen Community nicht lange unentdeckt bleibt, ist kaum verwunderlich. So kommentieren sie: "Du fehlst uns! Wir können es kaum erwarten, dich wieder live zu sehen" sowie "Du uns auch Andreas! Ich zähle die Tage, bis die Dirndl aus dem Schrank geholt werden können und die Halle tobt wenn du die Bühne betrittst." Mehr Fan-Liebe geht wohl kaum! Bleibt somit eigentlich nur zu hoffen, dass ein Wiedersehen nicht mehr all zu lange auf sich warten lässt und Andreas mit seinen Fans schon bald wieder ausgiebig feiern kann...