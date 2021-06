Andreas Gabalier: Jetzt redet er über eine neue Liebe

Sechs Jahre waren Andreas und Silvia Schneider das Traumpaar der Schlagerwelt. Vor zwei Jahren verkündeten die beiden dann das traurige Aus. Seitdem geht Andreas solo durchs Leben. Doch wie sieht es bei dem Schlagerstar eigentlich mit einer neuen Liebe aus? In einer ehrlichen Beichte offenbart er nun, dass er aktuell eigentlich ziemlich gerne Single ist. "Ich bin jetzt seit eineinhalb Jahren alleine. Dieser Spagat zwischen Liebe, Beziehung und dieser großen beruflichen Herausforderung, der war einfach sehr, sehr schwierig zu schaffen. Und deswegen genieße ich momentan mein Single-Leben, freue mich jetzt auf einen schönen Sommer. Und alles Weitere erzähle ich euch dann, wenn es so weit ist", verrät der Alpenstar nun gegenüber "Brisant". Ehrliche Worte, die einen intimen Einblick in das Gefühlsleben von Andreas geben. Ob der Sänger in diesem Jahr dennoch sein Herz verschenken wird? Wir können gespannt sein.