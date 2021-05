Andreas Gabalier: Sein Glück liegt erneut in Scherben

"Liebe Fangemeinde, wie aufgrund vieler bereits erfolgter Konzertabsagen vermutlich vermutet, ist es jetzt auch für unser großes Kitzbühel-Konzert im diesjährigen August so weit, dass wir die Show verschieben müssen. Weil wir sie einfach nicht in altgewohnter Manier mit all dieser verbundenen Lebensfreude und den Aftershowpartys und den randvoll gefüllten, bereits ein Jahr ausverkauften Tennisstadion in unserer viel geliebten Stadt über die Bühne gehen lassen können", offenbart Andreas nun via "Instagram" das traurige Aus seines Konzerts. Worte, die von seine Fans nicht lange unentdeckt bleiben...