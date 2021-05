Andreas Gabalier: Liebes-Hammer

Viele fragen sich: Ist der wohl begehrteste Junggeselle Deutschlands verliebt in diese Blondine? Keine Frage, die Dame passt perfekt in Andreas Beuteschema. Seiner Ex-Freundin Silvia Schneider (38) sieht sie zum Verwechseln ähnlich. Mit Antonia, wie die unbekannte Schönheit heißt, soll sich Andreas zum Kaffeetrinken verabredet haben. So, so! Nur Freundschaft oder steckt mehr dahinter? Was auffällt: Kürzlich sprach er erstmals über seinen sehnlichen Kinderwunsch. Und das, obwohl seine Karriere für ihn bisher immer an erster Stelle stand. "Ich habe immer gesagt, dass ich einmal ganz viele Kinder haben will", erklärte er im Interview laut "Woche heute". Scheint, als schlägt der Sänger plötzlich ganz neue Töne an. Nur ein Zufall – oder hat Antonia das Herz des Lederhosen-Rockers erobert?