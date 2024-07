Andreas Gabalier: Midlife-Crisis? "Ich fühle mich wie ein 90-Jähriger"

Auch Stars wie Andreas Gabalier können die Zeit nicht auf magische Art und Weise anhalten. Der Sänger gab nun im Gespräch mit "Closer" zu: "Ich habe neulich ein graues Haar in meiner Augenbraue entdeckt – und dieses sofort mit einer Pinzette entfernt." Doch hat der 39-Jährige wirklich Angst vor dem Älterwerden? Eher nicht. Weiter betont er nämlich: "Nein, ich bin noch vollkommen entspannt." Trotzdem gibt es Dinge, die er in seinem Alltag macht, um sich fit zu halten: "Natürlich versuche auch ich, im Unterbewusstsein, mit viel Sport ein bisschen gegen das Alter anzukämpfen. Aber noch zucke ich nicht zusammen, wenn ich in den Spiegel schaue."

In mancher Hinsicht würde man ihm die nahende 40 jedoch scheinbar anmerken, muss er dennoch gestehen: "Manchmal fühle ich mich aber auch schon wie ein 90-Jähriger." Oha! Ob da seine beiden Brüder Willi Gabalier (42) und Toni Gabalier (39) nicht ganz unbeteiligt sind? Andreas ließ nämlich weiter durchsickern: "Sogar meine beiden Brüder sagen oft 'Opa' zu mir, weil ich vieles immer äußerst gemütlich angehe und mich nichts so schnell aus der Ruhe bringt." Das ist ja immerhin eine positive Eigenschaft, die dem Musiker gewiss einiges an Stress erspart. Da kann die 40 ja kommen.

