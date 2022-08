Andreas Gabalier: Sein einstiges Glück liegt in Trümmern

Es kommt zu einem Geschubse und Gedränge. Schreie verhallen im Konzertlärm. Sechs Ordner werden festgenommen. Grund: Sie werden verdächtigt, mit Drogen gedealt zu haben. Einer der Beschuldigten soll sich so gegen die Festnahme gewehrt haben, dass ein Polizist verletzt wurde!

Andreas Gabalier behält auf der Bühne zum Glück die Nerven. Der Alpen-Elvis lässt sich von dem Chaos nicht beirren. Zu groß ist die Freude, endlich wieder vor so vielen Menschen spielen zu können. "Ich sags euch ganz ehrlich, wie es ist: Ich bin überfordert. Es ist so schön. Es ist so groß. Ihr seid so groß", strahlt der Sänger.