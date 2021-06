Andreas Gabalier: Liebesnachrichten - Jetzt platzt es aus ihm heraus

Wie Andreas nun offenbart, ist er als Single absolut glücklich! So ist es für ihn kein Thema, solo durchs Leben zu gehen. Im "ZDF"-"Fernsehgarten" verrät er Moderatorin Andrea Kiewel: "Ich bin seit gut eineinhalb Jahren wieder alleine. (…) Aber ich suche nicht verbissen. Ich bin jetzt, ja, ich bin wieder alleine und komme ganz gut damit klar." Wow! Ehrliche Worte, die einen intimen Blick in Andreas Privatleben gewähren. Doch damit nicht genug! Wie Andreas weiter offenbart, hat er sich für den Sommer schon eine Beschäftigung gesucht: Bademeister-Tätigkeiten! Er erklärt: "Das war meine große Leidenschaft vor meiner musikalischen Laufbahn neben der Schule und der Uni. Da war ich die Sommermonate immer am See und habe Barkeeper, Bademeister und Rettungsschwimmer gespielt. Und dieser alten Tätigkeit gehe ich jetzt ab und zu am Wochenende mit einem Augenzwinkern wieder nach."

Ob uns der Sänger in der nächsten Zeit wohl mit noch mehr Nachrichten dieser Art versorgen wird? Wir können gespannt sein...