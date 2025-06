Andreas Gühne: Das ist über Bill und Tom Kaulitz' besten Freund bekannt

Ein besonders persönlicher Moment: Andreas spricht in der "Vogue" auch über sein Coming-out – das er ausgerechnet bei einem Besuch in der Hamburger Villa von Bill und Tom hatte. Die Situation war so emotional wie unaufgeregt. "Ich muss dir morgen was sagen", habe Bill damals zu ihm gesagt. Andreas’ Antwort: "Ich glaube, ich weiß, was es ist – und ich muss dir und Tom auch was sagen." Eine ehrliche, tief verbundene Freundschaft, die bis heute Bestand hat.