Sara Alviti: Freund, Job & berühmte Schwester! So tickt Bill Kaulitz' beste Freundin privat

Mit Bill verbindet Sara auch die Leidenschaft zur Mode. Im Alter von nur 19 Jahren ist sie von Italien nach New York gezogen, um in der Fashionbranche durchzustarten. Heute arbeitet sie erfolgreich als Stylistin und durfte schon zahlreiche Stars wie Barbra Streisand (82), Catherine O’Hara (70) und Adrian Grenier (47) einkleiden. Außerdem war Sara an Fashion-Produktionen für die Magazine "Instyle", "Glamour" und "Vanity Fair" beteiligt. Nicht zu vergessen ihre eigenen Looks. Auf dem roten Teppich der "Kaulitz & Kaulitz"-Premiere in Berlin stahl sie mit ihrem rosafarbenen Blumenkleid sogar fast ihrem besten Freund Bill die Show.