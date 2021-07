Andreas & Caro Robens: "Goodbye Deutschland"-Dreh fortgesetzt! Er gesteht die Lüge

Andreas Robens sorgte in der letzten Zeit für einige Schlagzeilen. In ihrer Sendung berichtete er von einem Messer-Angriff in Hannover. Angeblich hat ihn ein fremder Mann vor einem Club in die Brust gestochen. Doch dann kam raus: Die Geschichte war komplett ausgedacht! Seine Ex-Freundin ging nach einem heftigen Streit auf ihn los. Nach der Enthüllung legte Sender VOX die Dreharbeiten auf Eis...