Caro & Andreas Robens: Das erste Bild ihrer glamourösen Hochzeit

Als Caro Robens im Jahr 2010 das erste Mal vor den Traualtar trat, trug die bildschöne Braut ein Hochzeitskleid für gerade einmal 1.000 Euro. Diesmal darf es auch ein bisschen mehr Glanz und Glamour sein. 2.000 Euro hat sich Caro ihr zweites Hochzeitskleid kosten lassen. Für ihren großen Auftritt ließ sich die Malle-Auswanderin extra eine Designerin aus Leipzig einfliegen, die ihr das perfekte Hochzeitskleid schneiderte. Caro Robens ist unkonventionell, das gilt nicht nur für ihre Person, sondern auch für ihren Modegeschmack. Statt in klassischem Weiß heiratete die Bodybuilderin ihren Andreas diesmal in einem roten Hochzeitskleid mit jeder Menge Spitze. Doch viel Stoff gab es ohnehin nicht zu bestaunen, denn die vollbusige Blondine zeigt am liebsten nackte Haut.