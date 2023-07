Andreas & Caro Robens: Deshalb haben sie keine Kinder

Andreas & Caro Robens plaudern im Interview ausführlich über das Thema "Kinder", welches für ihre Beziehung früher eine ziemliche Belastungsprobe darstellte. Caro erklärt, dass sie einfach keinen Mutterinstinkt habe: "Vielleicht bin ich dafür zu egoistisch. Sie passen nicht in mein Leben hinein.", sagt die Bodybuilderin. Andreas sah das eine lange Zeit allerdings anders: "Och, so ab und zu hätt’ ich schon gerne mal so 'nen Bengel, mit dem man was unternehmen kann. Oder ein Töchterchen, die du schön ausstaffierst.", sagt der 56-jährige.

Für Caro war aber schon ganz früh klar, dass sie keine Kinder möchte: "Es ist toll, wenn man sich mal ein Kind ausleiht, für 'ne halbe Stunde. Ganz toll. Sobald sie stinken, schreien oder anstrengend werden, kann ich sagen: 'Hier Mama, hier ist dein Kind wieder.'", gibt sie zu.

Auch Andreas hat sich mittlerweile mit der Situation abgefunden und stimmt seiner Frau zu: "Ich, als alter Sack, brauche keine Kinder. Sollen die dann 'Opa' zu mir sagen?", erklärt er in einem Statement auf Instagram. Caro fügt hinzu: "Ich mag einfach keine Kinder. Sie passen einfach nicht in unser Leben. Wir sind einfach zu egoistisch und uns fehlt die Zeit dafür."

Damit ist das Thema wohl vom Tisch...