Caro & Andreas Robens: Mallorca Ade – "Wir ziehen nach Bayern!"

Zu dem Foto schreibt das Paar: "Mi leckst am Oarsch! Wir ziehen nach Bayern!" Wirklich ernst, können sie diese Worte jedoch nicht gemeint haben. Bis Caro und Andreas Robens ihrer Wahl-Heimat Mallorca den Rücken kehren, muss schon einiges passieren. Dennoch lassen auch sie sich die Feierlichkeiten in München auch in diesem Jahr nicht entgehen und tauschen den Ballermann kurzfristig gegen das Festzelt ein.

Und was passiert mit ihrem Haus auf Mallorca in der Zeit? Ein Fan schlägt in den Kommentaren vor: "Können wir gerne die Häuser tauschen. Gruß aus Bayern", woraufhin die Auswanderer jedoch einwenden: "Unsers ist trotzdem belegt". Denn irgendjemand muss ja schließlich auf die Haustiere des Paars aufpassen. Vor allem Caro freut sich gewiss schon wieder darauf, zu ihren zwei Hunde und zwei Katzen zurückzukehren, denn an ein Mallorca-Aus ist bei den Robens noch lange nicht zu denken.

Wie ihre Zukunftspläne dann aussehen, verrieten uns Caro und Andreas Robens hier im Interview: