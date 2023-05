Andreas & Caro Robens: Nach dem traurigen Aus - Sie sind schon wieder auf der Suche

Das "Irongym" in Arenal auf Mallorca gilt als eines der beliebtesten Fitnessstudios auf der Insel: "Zu uns kommen 95 Prozent Einheimische zum Training. Im Sommer haben wir dann auch ein paar deutsche Kundinnen und Kunden, die als Saisonarbeiterinnen und Arbeiter auf der Insel sind“, erzählt der Andreas gegenüber "Express".

Doch trotzdem sehen die "Goodbye Deutschland"-Stars Verbesserungsbedarf und wollen sich Inspiration in Fitnessstudios in den USA und Mexiko holen. "Wir haben noch viel vor. Wir wollen nach Venice Beach in Kalifornien, um uns das 'Gold's-Gym-Studio' anschauen. Und ich möchte am 'Muscle Beach' trainieren", plant der 56-Jährige. Denn das "Gold's Gym" ist eine ziemliche Größe in der Fitness-Welt: Die internationale Kette, welche 1965 in Venice in den USA gegründet wurde, hat das Bodybuilding erstmalig der breiten Masse zugänglich gemacht. Auch das Outdoor-Gym "Muscle Beach" in Santa Monica, welches sich Andreas und Caro ansehen wollen, ist bekannt aus Film und Fernsehen.

Auch in Mexiko will sich das Auswanderer-Paar Inspiration für ihr Fitnessstudio holen: "Ich möchte auch gerne nach Tulum, da gibt es ein Holz-Gym am Strand. Alle Geräte sind da aus Holz, das muss ich gesehen haben", erzählt Andreas.

