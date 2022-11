Caro Robens: Der wahre Grund für ihre krasse Veränderung

Damals sah Caro Robens noch ganz anders aus

Als Caro Robens jung war, rockte sie noch einen ganz anderen Look. Auf ihrem Instagram-Kanal teilt das Reality-TV-Sternchen ein Foto aus jungen Jahren mit den Fans. "Wahnsinn, wie die Zeit vergeht... Dieses Bild ist nun schon über 10 Jahre alt", schreibt sie dazu. "Was in dieser Zeit alles passiert ist, was wir erlebt haben. Unglaublich! Wie gerne würde ich sie doch ab und zu einfach stoppen." Und tatsächlich! Früher sah Caro noch ein bisschen anders aus! Damals hat sie mit ihrem Aussehen noch nicht so polarisiert, wie es heute der Fall ist...