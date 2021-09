Andrej Mangold: Alles Fake! Sein Lügengerüst bricht endgültig zusammen

"Ich weiß, dass mein Image sehr gelitten hat", räumte Andrej zu Beginn der Staffel laut "Closer" ein. "Ich möchte 'Kampf der Realitystars' nutzen, um den Zuschauern zu zeigen, dass ich ein sympathischer Typ bin." Ernüchternde Zwischenbilanz: Hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Statt Sympathien erntet Andrej für seinen Auftritt in der Show haufenweise Hass im Netz.

Auch die Mitspieler reagierten nicht besonders begeistert; es kam rasch zur Eskalation zwischen ihm und Reality-Veteranin Kader Loth, der er hinter vorgehaltener Hand taktisches und manipulatives Verhalten vorwarf: Sie gehe immer kurz vor den Nominierungen auf Tuchfühlung mit vielen Kontrahenten, um sie so auf ihre Seite zu ziehen. Seine heimliche Mecker-Attacke entging Kader natürlich nicht: "Ich hab dich so oft gesehen, wie du hinter meinem Rücken tuschelst", hielt sie ihm vor. Und legte knallhart nach: "Ich sag nur eins: Gib einem Andrej Mangold die Macht, und er zeigt sein wahres Gesicht!"

Der Psycho-Konter der Trash-Diva brachte das Ego des ohnehin angeschlagenen Ex-Bachelors sichtlich ins Wanken – er ging unvermittelt in den Angriffsmodus über: "Kader Loth – du hast keinen Anstand, keinen Respekt", schmetterte er der Konkurrentin an den Kopf. Die ließ das nicht auf sich sitzen und zielte treffsicher auf Andrejs wunden Punkt: "Respekt muss ich nicht von jemandem lernen, der andere gemobbt hat!" Autsch, das hat gesessen! Und fand geradezu erschütternd viel Zuspruch bei Instagram. "Sie hat ausgesprochen, was die ganze Nation denkt", war da zu lesen.