Andrej Mangold: Beim ersten Mal - er und seine Annika machen es offiziell!

Andrej Mangold schwebt wieder auf Wolke 7 und das soll nun auch die ganze Welt sehen. Nachdem er seine neue Liebe bereits auf Instagram publik machte und gegenüber der "Bild" in höchsten Tönen von seiner neuen Freundin Annika schwärmte, folgte nun bereits der nächste große Schritt für das Paar - sie zeigten sich erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich. Bei der Verleihung des „Herqul German Boxing Awards“ in Berlin am vergangenen Sonntag strahlten die beiden um die Wette und posteten im Anschluss auch ein Couple-Video des Abends auf Instagram: