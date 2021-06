Andrej Mangold: Erschütternde Nachrichten! DAS ist wirklich bitter

Immer wieder müssen sich Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, im Internet beschimpfen lassen. Diese Erfahrung hat auch Andrej Mangold schon gemacht. Nach seiner Spuck-Attacke im "Sommerhaus der Stars" wurde der sportliche Schönling so heftig kritisiert, dass er sich eine Social-Media-Auszeit gönnte. Mittlerweile ist er wieder in den sozialen Medien unterwegs, doch die wüsten Beschimpfungen hören einfach nicht auf...