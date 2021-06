Andrej Mangold: Heimliches Treffen auf Mallorca

Bei der Frau, welche ihn im Blick hat, handelt es sich um Ex-"Bachelorette" Gerda Lewis. In einer Instagram-Story hat sie ein Bild von Andrej Mangold gepostet, welchen sie in einem Beachclub entdeckt hat. "Prominenz gespottet", schrieb sie dazu. Und auch er scheint den Anblick faszinierend zu finden - zumindest lächelt er in ihre Richtung.