Andrej Mangold: Erwischt! Bachelor bei Gewinnerin gesichtet

Sechs Frauen kämpfen derzeit im um das Herz von Bachelor . Bisher galt Jennifer Lange als absolute Favoritin. Sie staubte nicht nur das erste Einzeldate ab, sondern auch den ersten Kuss. Doch eine Dame könnte kurz vor der Zielgeraden an ihr vorbei ziehen…

Ist Vanessa Prinz die Gewinnerin?

Denn Andrej wurde am vergangenen Dienstag im schwäbischen Ditzingen, der Heimat von Vanessa Prinz, gesichtet. Das berichtete der Radiosender "Antenne 1". Hat er damit schon die Gewinnerin verraten? Sind die beiden etwas auch nach der Kuppelshow noch ein Paar?

Bachelor 2019: Alkohol-Eklat in der Villa!

Ganz abwegig ist der Gedanke nicht. Immerhin stimmte die Chemie zwischen Andrej und Vanessa auf Anhieb. Die beiden hatten bereits zwei romantische Einzeldates. "Gespräche sind gut, um jemanden kennenzulernen, aber sich bei jemandem wohlfühlen und Nähe zu entwickeln, das kommt nicht nur dadurch", schwärmte . Und auch Vanessa war von dem charmanten Junggesellen sofort hin und weg. "Ich komme mir vor wie ein Teenie, bin die ganze Zeit am Grinsen", sagte sie verlegen.

Jade steigt freiwillig aus

Ob die Gerüchte stimmen - und Vanessa wirklich die letzte Rose bekommt, zeigt sich wohl erst am 27. Februar. Bis dahin passiert auf jeden Fall noch so einiges. kündigte bereits an, dass Kandidatin Jade in der der nächsten Folge freiwillig das Handtuch wirft. "Ich habe mir über alles Gedanken gemacht. Wir wissen beide, dass die Zeit, die noch bleibt, viel zu kurz ist, um sich besser kennenzulernen", erklärt sie. Wie er auf den Korb reagieren wird? Mehr dazu am Mittwoch um 20:15 Uhr bei RTL...