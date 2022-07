Andrej Mangold: Hochzeit und ein Baby mit seiner neuen Freundin

Nicht nur mit seiner Ex Jenny Lange hat es nicht funktioniert. Auch die Liebe zu Pauline Fernandez ist gescheitert. Die hat er jetzt aber zu einem Date getroffen. Für die Show "Eating with my Ex" (ab 14. Juli 2022 immer donnerstags auf discovery+) setzte er sich mit seiner Verflossenen an einen Tisch und sprach mit ihr über ihre Beziehung. Sind dabei vielleicht alte Gefühle aufgeflammt?

Nein! Ein Liebescomeback schließt der 35-Jährige aus. "Wir haben nur noch sporadischen Kontakt und unser Leben ist auch viel zu unterschiedlich. Außerdem bin ich privat gerade sehr happy so wie es ist.", so der "Bachelor" im Interview.

