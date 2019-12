Andrej Mangold & Jenny Lange: Schlüpfriges Sex-Geständnis!

Seit einem Jahr schweben Ex-"Bachelor" und seine Auserwählte auf Wolke sieben. Im großen Finale überreichte er ihr seine letzte Rose. Mittlerweile sind die beiden sogar schon zusammen gezogen und verbringen regelmäßig traumhafte Urlaube zusammen. Und auch über ihr Sex-Leben können sich die beiden nicht beschweren.

Bachelor in Paradise: Erster Sex im Paradies!

Andrej Mangold und Jenny Lange packen über ihr Sex-Leben aus

"Man hat zwar Phasen, in denen man sehr viel Sex hat, vielleicht jeden Tag, oder zweimal am Tag. Aber es gibt auch Phasen, da hat man vielleicht mal zwei Tage lang keinen Sex, weil man seine Tage hat oder einfach keinen Bock“, erzählt Jenny in ihrem ersten -Video offen. Für die 26-Jährige kommt es jedoch nicht auf Quantität, sondern Qualität im Bett an. "Ich wollte noch hinzufügen, dass es auch nicht langweilig sein darf. Selbst wenn man oft Sex hat und der ist langweilig, dann ist es auch scheiße." Der Tipp von ihrem Schatz Andrej: "Zeigt eurem Partner und sagt eurem Partner, was ihr gerne mögt."

