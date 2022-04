Andrej Mangold: Jetzt lässt er die Bombe platzen!

Endlich kann er es mit der Welt teilen. Andrej Mangold präsentiert stolz sein neues Baby - ein eigener Club an der Playa de Palma auf Mallorca! Schon seit ein paar Jahren kann der ehemalige Rosenverteiler die Urlaubsinsel sein zweiter Zuhause nennen und will sich nun auch beruflich dort niederlassen. Dabei handelt es sich, wie der Basketballer der Bild verriet, um ein Millionen-Projekt, das den Namen "Hello The Club" tragen und sich um einen "Club der alten Schule" handeln soll. Auf Instagram gab der Ex-Bachelor nun erste Einblicke in seine neue Party-Location: