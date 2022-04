Andrej Mangold: Jetzt ist schon von Hochzeit die Rede!

So so, da hat Andrej ja schon eine ziemlich genaue Vorstellung im Kopf. Der ehemalige Bachelor ist eben ein echter Familienmensch. Ob es mit Amal Wakim wohl auch schon bald in eine ernstere Richtung geht und er seine Liebe zu der erfolgreichen Unternehmerin öffentlich macht? Bis bei den beiden von Hochzeit gesprochen werden kann, hat es wohl noch etwas Zeit...

Mit hübschen Frauen kennt sich Andrej Mangold jedoch aus. Welches Model er schon vor seiner Zeit als Bachelor datete, erfährst du im Video: