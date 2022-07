Andrej Mangold: Liebes-Hammer! Diese Schönheit hat ihm den Kopf verdreht

Wie heißt es doch so schön: Auffällig ist, wer sich unauffällig verhält. Also genau so wie Andrej Mangold, der nach außen hin nach wie vor den standhaften Single gibt, obwohl er längst wieder vergeben sein soll.

Aber von vorne: Vor einigen Wochen eröffnete der Ex-Bachelor gemeinsam mit Geschäftspartnern die Diskothek „Hello the Club“ an der Playa de Palma. Mit dabei: zahlreiche Influencer. Darunter auch Anni Jung aus München. „Sie war den ganzen Abend an Andrejs Seite“, verrät ein Augenzeuge gegenüber "Closer". Und augenscheinlich war Anni nicht nur für ein Event eingeflogen, denn schon ein paar Tage später sichtete derselbe Augenzeuge sie auf der Party von Michael Ammer in Palma – und wieder feierte sie nicht allein. „Auf beiden Veranstaltungen ließen sich Anni und Andrej nicht aus den Augen. Ich bin mir sicher, dass da mehr läuft als nur Freundschaft.“