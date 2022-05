Andrej Mangold: Liebeshammer nach all den Singlejahren

Nachdem Andrej Mangold im November 2020 die Trennung von seiner Ex-Freundin Jenny Lange bekannt gab, will es bei ihm in Sachen Liebe nicht ganz so klappen! So geht der einstige "Bachelor" nach wie vor solo durchs Leben! Doch hat das Singleleben von Andrej bald ein Ende? Die jüngste Nachricht des "Kamf der Realitystars"-Teilnehmer könnte nun Klarheit verschaffen!

Auch interessant: