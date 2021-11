Andrej Mangold: Liebes-Hammer! Es gibt eine neue Frau

Doch nun scheint Andrej Mangold wieder jemanden kennenzulernen. Daraus könnte sich sogar mehr entwickeln. "Ich Sachen Liebe bin ich tatsächlich dabei, jemanden kennenzulernen. Und auch diese Begegnung wird in New York stattfinden, denn sie ist ein internationales Model und zur gleichen Zeit wie ich im BIG APPLE. Für uns wird es unser erstes Date sein, und wer weiß, vielleicht ist es ja wirklich die EINE. Ich bin voller Vorfreude", so der ehemalige Rosenkavalier.

