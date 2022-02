Andrej Mangold: Liebes-Hammer! Was läuft mit der "Bachelor"-Kandidatin?

Für Andrej war Vivian von Anfang an seine Favoritin. "Sie wirkte sehr klar im Kopf, sie weiß was sie will und sie weiß, wo sie im Leben steht – das ist jemand, der sehr herausgestochen ist", schwärmte der ehemalige Rosenkavalier im Interview mit "Promiflash". Und auch Vivian findet Gefallen an Andrej. "Ich bin sehr dankbar über das positive Feedback. Andrej Mangold war vom Typ her aus den vorherigen 'Bachelor'-Staffeln mein Favorit." Wer weiß, vielleicht wird aus den beiden ja wirklich ein "Bachelor"-Paar...

