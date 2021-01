Andrej Mangold nach Trennung: Seine neue Auserwählte heißt Andrina

Via "Instagram" bot Andrej seinen Fans nun die ganz besondere Möglichkeit, bei einem Livestream mit dabei zu sein. Als Gast hatte der Ex-Bachelor unter anderem die Bachelorette aus der Schweiz Andrina am Start und plauderte mit ihr über ihre Erfahrungen mit der Dating-Show. So erklärt Andrej zu seinem Post: "Wir klären die Unterschiede der Formate und Andrina erzählt mir, dass sie sich für meine Staffel beworben hat, aber nicht angenommen wurde." Doch damit nicht genug...