Andrej Mangold: Neue Liebe und ein Baby

Die vergangen Monate waren für Andrej Mangold alles andere als leicht. So hatte er lange mit dem Liebes-Aus von sich und Jenny Lange zu kämpfen. Andrej verriet seinen Fans des Öfteren via "Social Media", wie sehr er unter der Trennung litt. Doch für den Ex-Bachelor definitiv kein Grund, um den Kopf in den Sand zu stecken. So verrät Andrej nämlich nun, dass er sich gut vorstellen könnte, sein Herz neu zu verschenken...