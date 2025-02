Andrej Mangold: Trennung nach 3 Jahren! "Anni hat mich betrogen"

Erst vor wenigen Tagen haben die beiden ein Foto auf ihren Instagram-Accounts geteilt, auf dem zu sehen ist, wie sie sich innig küssen. Lange waren sie räumlich getrennt, weil Andrej für Dreharbeiten unterwegs war. Diese Woche ist er wieder in Deutschland angekommen und wollte seine Annie in die Arme schließen. Doch am Flughafen erwartete ihn sein blaues Wunder.

"Ich wurde am Dienstag von Freunden am Flughafen abgefangen, was mich extrem überrascht hat. Auf dem Weg nach Köln haben sie mir dann vom Betrugsfall erzählt, woraufhin ich zusammengebrochen bin", berichtet Andrej im Gespräch mit "Bild". "Leider bin ich seit gestern getrennt und wieder Single."

Und dann wird er noch deutlicher! Er soll erfahren haben, dass "Annika während meiner Abwesenheit zum Auslandsdreh mich mehrfach belogen, betrogen und hintergangen hat." Ganz schön heftige Vorwürfe!