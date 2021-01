Andrej Mangold: Umzug nach Mallorca

Schon länger träumte er davon, eine Immobilie auf Mallorca zu erwerben und von dort aus seine zuletzt ruckelnde Karriere neu anzukurbeln. Vergangenen Herbst war es dann endlich so weit: "Über einen privaten Kontakt hatte ich ein tolles Objekt gefunden – der Plan ist, dort neue berufliche Schritte zu gehen", verrät er. Allerdings hat die Sache einen Haken: Er erwarb das Haus nämlich zusammen mit seiner damaligen Noch-Freundin Jennifer Lange. Ursprünglich wollten die beiden sich das neue Heim trotz veränderter Lebensumstände weiter teilen. Doch daraus wurde dann, wenig überraschend, doch nichts. "Es hat keinen Sinn, eine gemeinsame Immobilie mit dem Ex-Partner zu besitzen", stellt Andrej klar. "Dieses Stress-Potenzial brauche ich nicht."

Immerhin: "Alle Details, die mit dem Haus zusammenhängen, haben wir vernünftig privat geregelt." Und jetzt, schwingt unausgesprochen mit, schaut Andrej nur noch nach vorn, was die Zukunft bringt. Was seine Verflossene hart treffen dürfte. Denn Jenny trauert immer noch der Vergangenheit nach, sucht Trost in Selbsthilfe-Büchern und teilt das offen mit ihren Instagram-Followern. Hinzu kommt: Während Andrej dabei ist, seinen großen Traum umzusetzen, ist ihrer von einer "Let’s Dance"-Teilnahme so brutal geplatzt wie ihr Liebesglück.