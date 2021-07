Andrej Mangold & Chris Broy: Überraschende Wende! Damit hat niemand gerechnet

Andrej ahnt Böses, als in der neuen Folge plötzlich ein Koffer aus Bocholt (Drehort vom 'Sommerhaus') am Strand ankommt. Wenig später werden seine Befürchtungen wahr. Sein Erzfeind Chris zieht in die Sala. Doch statt sich wieder zu zoffen, begrüßen sich die Männer mit Handschlag. Andrej trägt Chris sogar sein Gepäck. Wenig später sucht der ehemalige "Bachelor" nochmal das Gespräch. "Ich wollte dir von meiner Seite sagen: Das, was passiert ist, war nicht nice. Ich möchte einfach eine gute Zeit haben. Es tut mir echt leid, dass da Sachen falsch rübergekommen sind. Da wollte ich mich für entschuldigen", erklärt der Ex-Freund von Jenny Lange.