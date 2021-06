Andrej Mangold & Eva Benetatou: Überraschende Gefühlsbeichte

Hat Eva Gefühle für Andrej?

In dem Podcast "Ready or not" spricht Andrej nun mit Sam Dylan über Eva und veröffentlicht sogar Mitschnitte eines Telefongesprächs! Warum Eva sich nach den Vorfällen der Vergangenheit ausgerechnet bei Andrej gemeldet hat? "Du bist einer der wenigen Menschen, die wirklich ehrlich sind und denen ich vertraue", lautet ihre Begründung.

Sam glaubt, dass die dunkelhaarige Schönheit sich vielleicht noch Hoffnungen macht und nach ihrer Trennung Andrejs Nähe sucht. "Das hörte sich schon so an, als wären da noch Gefühle im Spiel von Eva", findet der Ex-Freund von Rafi Rachek. Doch wie sieht es bei Andrej aus? Hat er noch Gefühle für Eva? "Geknistert hat da gar nichts. Also von meiner Seite", stellt er klar.

Er sei ebenfalls verwundert darüber gewesen, dass Eva sich ausgerechnet bei ihm gemeldet hat. Von dem freundschaftlichen Verhältnis dürfte nach diesem Podcast aber wohl nicht mehr viel übrig bleiben...