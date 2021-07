Andrej Mangold & Gina-Lisa Lohfink: Fiese Attacke bei "Kampf der Realitystars"!

Bei seinem letzten Auftritt im "Sommerhaus der Stars" machte sich Andrej keine Freunde. Immer wieder wurde er als manipulativ und berechnend beschimpft. Doch der Ex-Freund von Jenny Lange sieht sich als Opfer. "Was da mit mir gemacht wurde, haben bisher wenige erlebt", klagt er in der neuen Folge. "Die Menschen haben gesehen, was an den Bildschirmen abgespielt wurde. Aber wenige Menschen haben verstanden, was das für ein Impact in meinem Leben war. Das war eine sehr taffe Zeit."