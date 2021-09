Andrej Mangold & Jenefer Riili: Jetzt kann es jeder sehen! Ihre Gefühle sind echt

Bereits vor einigen Wochen sorgten Andrej Mangold und Jenefer Riili mit einem gemeinsamen "Instagram"-Post bei ihren Communitys für reichlich Wirbel! So berichteten sie, dass sie sich zufällig in Köln getroffen haben und noch ein wenig gemeinsame Freizeit miteinander verbringen. Jetzt die nächste Überraschung! Wie es nämlich scheint, verfolgt Andrej die Posts der Beauty nach wie vor mit Argusaugen. So wird bei einem Blick auf Jenefers "Instagram"-Profil schnell deutlich, dass Andrej den ein oder anderen "Like" unter ihren Bildern lässt! Für die Fans der beiden eine absolute Sensation! Schließlich zeigen die beiden so, dass sie auch nach "Kampf der Realitystars" nicht aus den Augen verloren haben...