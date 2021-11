Andrej Mangold & Jenefer Riili: Jetzt kommt alles raus!

Wie Jenefer nun via "Instagram" verrät, ist an den Liebesspekulationen zwischen ihr und Andrej definitiv nichts dran. So offenbart sie: "Erstens denken immer viele, dass man von vielen Männern angeschrieben wird, aber die Wahrheit ist, es ist gar nicht so (...). Zweitens bin ich sehr wählerisch, weil ich mittlerweile weiß, was ich im Leben möchte und was eben nicht in Frage kommt." Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Jenefer ist scheinbar nach wie vor solo unterwegs! Ebenfalls ergänzt sie: "Ich habe natürlich schon ein paar Mal mit Typen hin und her geschrieben, aber irgendwie ist es mir zu anstrengend (...). Irgendwie, irgendwo, irgendwann wird es schon Klick machen. Genau dann, wenn ich es am Wenigsten erwarte." Wann die Beauty wohl ihren Traumprinzen finden wird? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...