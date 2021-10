Andrej Mangold & Jenefer Riili: Juhuu, endlich ist es raus!

Unter einem vom Jenefers jüngsten "Instagram"-Posts ließ es sich Andrej erneut nicht nehmen, einen Kommentar zu hinterlassen. Für Jenefers Community Grund genug, um in wilde Liebesspekulationen zu verfallen. So heißt es unter Andrejs Beitrag: " Ihr passt toll zusammen, wärt super süß als Paar", "Als Loona meinte, dass sie einen Zettel ausgetauscht hätten! Habe immer gedacht, wenn haben sie Telefonnummern getauscht." sowie "Finde ich auch. Aber leider hat er mehrmals betont, dass sie nur Freunde sind. Aber wer weiß, vielleicht wird ja doch mal mehr daraus." Ehrliche Worte, die zeigen: Andrejs und Jenefers Fans wünschen sich nichts sehnlicher, als das die beiden gemeinsam in den Hafen der Liebe schippern. Wie es für die Realitystars wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...