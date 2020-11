Andrej Mangold und Jenny Lange: Liebes-Comeback aus einem süßen Grund

Sie galten als perfekte Besetzung eines TV-Liebespaars, seit sie sich ausgerechnet in der „Bachelor“-Show auf RTL vor Millionenpublikum ineinander verknallten und danach auch zusammenblieben. Selbst das Skandal-„Sommerhaus“ überstanden Andrej Mangold und Jennifer Lange irgendwie gemeinsam, trotz Mega-Zoff und heftigen Mobbing-Vorwürfen.

Doch vergangene Woche dann die Überraschung: alles aus und vorbei! Jenny verkündete auf Instagram, sie wollten von nun an getrennte Wege gehen. Der Grund? Unterschiedliche Zukunfts-Vorstellungen! An Gerüchten, sie habe längst einen Neuen, war nichts dran: Jenny hatte sich mit ihrem Boxtrainer gepostet. Also wirklich ein Liebes-Aus in Freundschaft?

„Die beiden sind immer korrekt miteinander umgegangen“, verrät das Management der beiden gegenüber InTouch. Selbst die Doppelhaushälfte auf Mallorca, die sie kürzlich gekauft haben, wollen sie vorerst behalten. Und die gemeinsamen Paar-Fotos auf Instagram sind nicht gelöscht wie bei so vielen Trennungs-Pärchen.

Bei Andrej und Jenny ist noch alles offen

Moment: Ist etwa das letzte Wort im Gefühls-Chaos noch nicht gesprochen? Andrej und Jenny schweigen eisern. Und auch Manager Thomas Mai will Spekulationen vermeiden. Die beiden würden sich jetzt erst mal in Arbeit stürzen. „Jennifer arbeitet an ihrer Karriere als Model – auch international. Sobald Corona vorbei ist, will sie viel reisen“, sagt er.