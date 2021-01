Andrej Mangold & Jenny Lange: Unerwartetes Comeback! Damit hat niemand gerechnet!

Vom ersten Tag an habe sie sich in der Show unwohl gefühlt, habe sich dadurch selbst verloren, sagt Jenny. "Das entschuldigt natürlich nicht, dass ich ausfällig geworden bin. Und genau dafür möchte ich mich an dieser Stelle entschuldigen", schrieb sie auf Instagram. Den Vorwurf, "gemobbt und gelästert" zu haben, wiesen aber beide von sich. Um Gras über die Sache wachsen zu lassen, legten Andrej und Jenny eine Social-Media-Pause ein, aus der sie nun mit Volldampf zurück sind. So langsam klopfen auch wieder die Werbepartner an. Das schlechte Bild von ihnen scheint zu verblassen. Zum Glück! Denn Jenny und Andrej haben große Pläne – wenn auch nicht mehr gemeinsam. Sie wünscht sich sehnlichst die Teilnahme bei "Let’s Dance": "Tanzen ist meine große Leidenschaft." Damit die Chancen steigen, stellt die ausgebildete Fitnesstrainerin regelmäßig Tanzvideos ins Netz und machte sogar einen Online-Zumbakurs. Die Einnahmen daraus, immerhin knapp 6.000 Euro, spendete sie an den Verein Brustkrebs Deutschland e.V. Das gibt natürlich Pluspunkte auf der Sympathie-Skala.