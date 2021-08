Andrej Mangold & Loona: Jetzt ist es raus

Schon bei "Kampf der Realitystars" konnten die Fans von Andrej Mangold und Loona beobachten, dass die beiden einen ganz besonderen Draht zueinander haben. Dieses freundschaftliche Verhältnis scheint auch nach den Dreharbeiten weiter zu bestehen. So teilt Andrej Mangold nun via "Instagram" eine ganz besondere Botschaft mit seinen Fans. Wie er nämlich erklärt, stand er für einen Videodreh gemeinsam mit Loona vor der Kamera. So heißt es in der Story von Andrej: "Gestern war der Videodreh für 'Bailando'! Bin sehr auf der Ergebnis gespannt." Wow! Wie es scheint, können wir Andrej schon bald mit Loona in dem Musikvideo des Song-Klassikers bewundern. Ob die beiden zukünftig wohl noch mehr gemeinsame Projekte miteinander realisieren? Wir können gespannt sein und freuen uns schon jetzt...